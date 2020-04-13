الرافدين يعلن استمرار التقديم على سلفة ٢٥ مليون للموظفين

2020/04/13 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن استمراره في التقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف عبر المنصة الالكترونية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها […]

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