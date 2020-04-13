محافظ بغداد: سيتم بناء مستشفى مخصص لمصابي فيروس كورونا

2020/04/13 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد محمد العطا، الاثنين، انه سيتم بناء مستشفى مخصص لمصابي فيروس كورونا.وقال العطا، عن “رئيس مجلس الــنــواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وأهــالــي ووجــهــاء مـحـافـظـة الأنــبــار، قـدمـوا مـبـادرة لـتـمـويـل بناء مستشفى في بغداد مخصص لمصابي جائحة كـورونـا”، منوها بـان “المحافظة خصصت قطعة الارض بمنطقة جـسـر ديـالـى، وهــي ملاصقة لمستشفى ابن الخطيب المختص بحجر مصابي فـيـروس […]

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