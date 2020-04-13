صدور احكاماً قضائية بحق سبعة من المدانين بقضايا المخدرات في ديالى

2020/04/13 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاثنين، احكاماً قضائية بحق سبعة من المدانين بقضايا المخدرات.وذكر بيان للمحكمة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يواصل ممارساته الامنية والتي تاتي تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في محاربة افة المخدرات من اجل تقديم كل من يروج او يتاجر […]

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