2020/04/13 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في النجف
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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