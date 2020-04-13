ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في النجف


ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في النجف
2020/04/13 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في النجف 

 

يتبع.

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