مغادرة طائرة عراقية إلى جدة السعودية لإخلاء العراقيين العالقين هناك

2020/04/13 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين (13 نيسان 2020)، انطلاق الرحلة الاستثنائية الاولى الى مدينة جدة السعودية لاجلاء العراقيين العالقين فيها، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطائرة التي تحمل الطراز A320/YI-ARA التابعة لأسطول الناقل الوطني انطلقت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى مطار جدة السعودي".

واضافت ان "هذه الخطوة تأتي ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية".

بغداد اليوم- بغداد

توفى نائب قائد عمليات الجزيرة، العميد الركن، عباس السلطاني، إثر نوبة قلبية، في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الأحد.

وذكرت أكاديمية الإعلام الحربي، عبر جداريتها في منصة فيسبوك، إن "العميد الركن عباس السلطاني، نائب قائد عمل

بغداد اليوم _ كربلاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحافظة لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد، تع

بغداد اليوم - متابعة

كشف مدير عام مدينة الطب في العاصمة بغداد، حسن التميمي، ان من الممكن عودة فيروس كورونا لمن تعافى منه، فيما دعا المواطنين إلى ملازمة البيوت وتطبيق تعليمات الحظر الوقائي.

وقال حسن التميمي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إ

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