القوات الأمنية تطوّق منطقة في البصرة لإجراء الفحوصات الطبية والكشف عن المصابين بكورونا

2020/04/13 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الاثنين (13 نيسان 2020)، بأن القوات الامني فرضت طوقا امنيا على منطقة حي الحسين، لاجراء فصح شامل للاهالي والكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا على منطقة حي الحسين في الحيانية بمحافظة البصرة لإجراء الفحوصات الطبية والكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور إصابات فيها".

وكانت دائرة صحة محافظة البصرة، اعلنت أمس الأحد (12 نيسان 2020)، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة، إضافة الى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "15 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد تم تسجيلها في المحافظة، إضافة الى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء بلغ 6 أشخاص"، مشيرة الى أن "حالة وفاة واحدة بسبب فايروس كورونا تم تسجيلها في المحافظة".

وأوضحت، أن "الحالات الموجبة التراكمية بلغت 189 حالة، وحالات الوفاة التراكمية 83، بينما الذين ما زالوا قيد العلاج، بلغ عددهم 90 شخصاً".

ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في النجف

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الاثنين (13 نيسان 2020)، تماثل 25 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء التام، وارتفاع العدد التراكمي إلى 90 حالة شفاء.

وقال مدير عام الدائرة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "25 شخصاً م

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاحد، إنه ممتن لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياته، عقب مغادرته المستشفى بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا.

وأدلى جونسون بتصريحات عقب خروجه من العناية المركزة، في وقت سابق من الي

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