العراق يستذكر مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر

2020/04/13 | 09:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستذكر هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم مرور 100 يوم على استشهاد القادة الشهداء (الفريق الحاج قاسم سليماني والمجاهد أبو مهدي المهندس) صناع النصر وا...

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