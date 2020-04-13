امانة بغداد: نقل 10 الاف طن من النفايات وضخ 4 ملايين متر مكعب من الماء الصافي

2020/04/13 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاثنين، نقل اكثر من 10 الاف طن من النفايات يومياً، وضخ اكثر من 4 ملايين متر مكعب من الماء الصافي.وقالت الامانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها “تثمن وتقدر الجهود الكبيرة التي يقوم بها عمالها وموظفيها لا سيما الميدانيين الذين ما انقطعوا عن تادية اعمالهم يوم واحد طوال الفترة الماضية […]

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