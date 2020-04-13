الطقس.. أجواء صافية إلى غائمة جزئياً وأمطار في إقليم كردستان

2020/04/13 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، الاثنين، استمرار فرص هطول الامطار الرعدية في محافظات دهوك والسليمانية وأربيل خلال اليوم.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، إنه “من المتوقع ان تتأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي قادم من البحر المتوسط اضافة الى استمرار تأثير الاخدود العلوي البارد، لكن يكون تأثيره محدود بسبب تاثير المرتفع السطحي”.وتابع، أنه […]

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