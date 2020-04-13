بدء حملة إيصال هويات المتقاعدين إلى المنازل في واسط

2020/04/13 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع صندوق التقاعد في واسط عن تنفيذ حملة إيصال هويات المتقاعدين إلى المنازل في المحافظة.وقال مدير فرع الصندوق اسامة العزاوي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، انه نتيجة لظروف البلد واستمرار حظر التجوال بسبب فيروس كورونا تم إطلاق حملة تحت عنوان (خليك ببيتك توصلك هويتك).واضاف انه تم تشكيل فرق جوالة من موظفي […]

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