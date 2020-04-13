نائب يقدم مقترح لعقد الجلسات البرلمانية عبر تطبيق على الهواتف النقالة

2020/04/13 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اقترح عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين استخدام تطبيق “ZOOM” على الهواتف النقالة لعقد جلسات البرلمان.وقال شمس الدين في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاثنين، ان مجلس النواب يجب ان يعمل على استخدام التطبيق “ZOOM” والذي بدأت باستخدامه بعض دول العالم،لعقد الجلسات البرلمانية للتصويت على مقترحات او […]

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