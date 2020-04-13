مصر تكشف مصدر تفشي فيروس كورونا في البلاد

2020/04/13 | 10:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، مصدر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال هيكل، في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الحياة اليوم"، إن "فيروس كورونا بدأ يتفشى في مصر الشهر الماضي بسبب عدوى تسببت بها سيدة أمريكية في الأقصر"، موضحا أن السيدة الأمريكية نقلت العدوى "إلى 56 شخصا، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر".

وأضاف: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، مشيرا إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب أدى إلى انتشار المرض".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري، إن "إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة خلال السنين القليلة الماضية، هي التي ساعدت في مواجهة أزمة كورونا"، مضيفا أن "هذه الأزمة تسببت في تراكم أزمة اقتصادية كبيرة".

وأوضح هيكل، أن دخل قطاع السياحة انخفض إلى صفر لأول مرة، بعدما كان يتراوح من 900 مليون دولار إلى مليار دولار شهريًا، بالإضافة إلى خسارة قطاع الطيران من 2.5 إلى 3 مليار دولار، منوهًا بامتداد الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى توقف أنشطة القطاع الخاص الذي يعتبر جزءا هاما من الاقتصاد العام في الدولة، مضيفا أنه "كلما طال أمد الأزمة، كلما ازدادت الخسائر الاقتصادية، ما أثر بالسلب على العاملين والموظفين في قطاعات مختلفة".

وكانت وزارة الصحة فى مصر، أعلنت أمس عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة.

وقال بيان للوزارة، إن "حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من مستشفيات العزل، كما تابع البيان أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065."

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