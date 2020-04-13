النقل: انطلاق الرحلة الاستثنائية إلى مطار جدة

2020/04/13 | 10:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النقل ، الاثنين، انطلاق الرحلة الاستثنائية الاولى الى مدينة جدة السعودية لاجلاء العراقيين العالقين فيها، بسبب انتشار فيروس كورونا.وذكرت الوزارة، في بيان، إن "الطائرة التي تحمل الطراز A320/YI-ARA التابعة لأسطول الناقل الوطني انطلقت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى مطار جدة السعودي".واضافت ان "هذه الخطوة تأتي ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية".

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