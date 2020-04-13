الصين ترصد حالتي حمى خنازير إفريقية

2020/04/13 | 10:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في إقليمين شمال غرب البلاد.وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم اكتشاف حالة في إقليم قانسو في شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير منها.في حين سجلت الحالة الثانية في إقليم شنشي في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا منها.

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