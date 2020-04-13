هزة ارضية تضرب قضاءين باقليم كوردستان

2020/04/13 | 10:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت مديرية الرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، صباح الاثنين حدوث هزة ارضية وصل مداها لقضاءين في الاقليم.وذكرت ان الهزة كانت بشدة 3.5 على مقياس ريختر، على مسافة 29 كم من قضاء كویە باربيل و41 كم من قضاء جمجمال في السليمانية.ولم تسفر الهزة عن وقوع خسائر او اضرار.

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