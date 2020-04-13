رصافة بغداد تعلن 25 حالة شفاء من فيروس كورونا

2020/04/13 | 10:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد صباح الاثنين، تسجيل حالات تعاف لمصابين بفيروس كورونا.وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في حديث ورد لشفق نيوز، "تم اليوم تسجيل شفاء 25 إصابة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء الى 90".وكانت صحة بغداد الرصافة اعلنت مساء امس الاحد تسجيل ثماني اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي الى 181 اصابة.

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