شفاء 7 مصابين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

2020/04/13 | 10:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، صباح الاثنين، تسجيل حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا.وقالت المديرية انها سجلت 7 حالات شفاء من الفيروس، بعد اجراء الفحوصات الخاصة، وتقرر السماح لهم بالعودة الى منازلهم.واعلنت اربيل مساء امس الاحد عن تعافي 11 مريضا من المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID – 19 بعد تلقيهم العلاج الطبي الكامل واستقرار حالتهم.وكانت سلطات الاقليم اعلنت امس في اخر احصائية رسمية تسجيل 330 مصابا بفيروس كورونا، توفي منهم 4 مرضى وتماثل 149 مريضا منهم للشفاء التام، لافتا الى ان المرضى الباقون مازالوا تحت الرعاية الطبية.

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