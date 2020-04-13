الحوار_المتمدن #محمد_حسن_خليل - محمد حسن خليل - كوفيد 19 من أين وإلى أين

2020/04/13 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسن_خليل تعتبر جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء كورونا أكبر تحد تواجهه البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.



والبحث فى نشأة المرض من ناحية ومآله من ناحية أخرى يحتاج إلى إعمال نظر، فلا يكفى مثلا القول بأن السبب هو فيروس من سلالة كوفيد، حتى وإن تم بنجاح عزل الفيروس ومعرفة الخريطة الجينية له.



كما أن نظرية المؤامرة التى تُتَّهم أمريكا حينا والصين حينا آخر بالتسبب فى الوباء لم تجد أدلة قاطعة عليها حتى الآن.بدلا ......

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