لائحة الاتهام التركية تثبت ضلوع بن سلمان بقتل خاشقجي

2020/04/13 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة صباح التركية، أن لائحة الاتهام التركية، تشير إلى ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.وكانت النيابة العامة التركية قد طالبت في لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة والمقدمة في 25 من آذار/ مارس الماضي بـ”إنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصا بتهمة ضلوعهم بجريمة مقتل خاشقجي.وكشفت صحيفة […]

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