2020/04/13 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب اتفاق “أوبك” وشركائها على خفض “تاريخي” للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.

وجرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل.

وأعلنت دول مجموعة “أوبك+”، بقيادة روسيا والسعودية، مساء الأحد عن “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ”، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى نيسان 2022.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تاريخي لأوبك+) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تاريخي لأوبك+) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).