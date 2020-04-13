هيئة الحشد الشعبي تستذكر مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر

2020/04/13 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تستذكر هيئة الحشد الشعبي، اليوم مرور 100 يوم على استشهاد القادة الشهداء (الفريق الحاج قاسم سليماني والمجاهد أبو مهدي المهندس) صناع النصر وابطال التحرير في جريمة اميركية إرهابية غادرة فجر الثالث من كانون الثاني 2020.وبهذه المناسبة جددت هيئة الحشد الشعبي العزاء لابناء الشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل الذي هز […]

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