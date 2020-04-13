2020/04/13 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت دوريات نجدة بغداد القبض على ٥٧ مخالفاً لاجراءات حظر التجول الوقائي في بغداد.وذكر بيان للمديرية “ان دوريات شرطة نجدة بغداد القت القبض على ٥٧ مخالفاَ لاجراءات حظر التجول الوقائي ، كما كثفت دوريات النجدة من اجراءاتها حفاظا على الامن الصحي للمواطنين وفقا للتعليمات الصادرة من خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا […]

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