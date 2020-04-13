2020/04/13 | 10:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق 'تاريخي' لـ'أوبك+') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق 'تاريخي' لـ'أوبك+') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).