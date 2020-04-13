تركيا تعلن انتهاء حظر التجوال في 31 ولاية

2020/04/13 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى الليلة الماضية حظر التجوال الذي فرضته وزارة الداخلية التركية، على 31 ولاية لمدة يومين، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.وذكر بيان صدر عن الوزارة، أن حظر التجوال انتهى اعتبارا من الساعة 24.00 من ليل الاثنين، بالتوقيت المحلي.وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة في بيان آخر أن “إجراءات قضائية وإدارية اتخذت بحق 24 ألفا و88 […]

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