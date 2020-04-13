صحة حلبجة: تسجيل 12 إصابة بكورونا وشفاء 7 حالات

2020/04/13 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحة حلبجة، الاثنين، تسجيل ١٢ اصابة بكورونا وشفاء 7 حالات في المحافظة.وقال مدير عام الصحة ازاد مصطفى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، انه “تم شفاء ٧ حالات من فيروس كورونا، حيث بلغ مجموع الشفاء التام من الفيروس ٨ حالات”.واضاف مصطفى، ان “هناك ١٢ حالة اصابة في المستشفى الخاص بالفيروس في المحافظة، حيث […]

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