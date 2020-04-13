2020/04/13 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت صحة حلبجة، الاثنين، تسجيل ١٢ اصابة بكورونا وشفاء 7 حالات في المحافظة.
وقال مدير عام الصحة ازاد مصطفى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، انه “تم شفاء ٧ حالات من فيروس كورونا، حيث بلغ مجموع الشفاء التام من الفيروس ٨ حالات”.
واضاف مصطفى، ان “هناك ١٢ حالة اصابة في المستشفى الخاص بالفيروس في المحافظة، حيث […]
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وقال مدير عام الصحة ازاد مصطفى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، انه “تم شفاء ٧ حالات من فيروس كورونا، حيث بلغ مجموع الشفاء التام من الفيروس ٨ حالات”.
واضاف مصطفى، ان “هناك ١٢ حالة اصابة في المستشفى الخاص بالفيروس في المحافظة، حيث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة حلبجة: تسجيل 12 إصابة بكورونا وشفاء 7 حالات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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