ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “تاريخي” لـ”أوبك+”

2020/04/13 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب اتفاق “أوبك” وشركائها على خفض “تاريخي” للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.78% إلى 23.62

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