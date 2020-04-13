رئيس السلفادور يهدد بسحب رخصة القيادة ممن يخرقون قواعد مكافحة كورونا

2020/04/13 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، كل من يقود سيارة دون مبرر، بسحب رخصة القيادة منه، وذلك في محاولة لتعزيز التزام المواطنين بقواعد وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.واتخذ أبو كيلة وزعماء دول أمريكا الوسطى تدابير سريعة وصارمة بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتم احتجاز آلاف الأشخاص بالمنطقة في الأسابيع الأخيرة بسبب خرق […]

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