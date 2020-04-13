الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: وجود الاحتلال الأمريكي في العراق لمحاربة داعش “كذبة”

2020/04/13 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الصادقون النيابية، أن وجود الاحتلال الأمريكي في العراق لمحاربة داعش “كذبة”، فيما بينت أن الحاجة انتفت لانهاء الوجود الاجنبي من العراق تحت كل المسميات.وقال النائب عن الكتلة سعد الخزعلي في تصريح لـ” العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “امريكا تخلت عن مساعدة العراق عندما احتلت داعش الموصل” مشيرا إلى أن “الوجود العسكري الأمريكي […]

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