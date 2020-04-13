انطلاق رحلة استثنائية الى السعودية لإجلاء عراقيين عالقين هناك

2020/04/13 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، انطلاق الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "انطلقت طائرة من طراز A320/YI-ARA التابعة لأسطول الناقل الوطني من مطار بغداد الدولي متوجهة الى مطار جدة".

واضافت انه "ذلك جاء ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية".

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