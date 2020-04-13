صحة ذي قار تعلن عن حالة شفاء جديدة من كورونا

2020/04/13 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الاثنين، عن شفاء احد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الجابري في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "نتائج الفحص لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء امرأة تبلغ من العمر 39عاما من سكنة منطقة الثورة في مدينة الناصرية".

وأضاف ان "مع هذه الحالة فقد بلغ عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام 13 حالة".

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