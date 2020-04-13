هزة أرضية تضرب [طق طق] جنوب شرق أربيل

2020/04/13 | 11:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]سجلت المراصد الزلزالية لوزارة النقل حدوث هزة أرضية فجر اليوم الاثنين في تمام الساعة [2:19:49] بالتوقيت المحلي في ناحية [طق طق] جنوب محافظة أربيل باقليم كردستان.

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