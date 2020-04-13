البعيجي يطالب باسناد حقيبة وزارية لشخصية من بابل في الحكومة الجديدة

2020/04/13 | 11:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]طالب النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتخصيص حقيبة وزارية لمحافظة بابل، معتبرا هذا المطلب حقا من حقوق المحافظة التي لم يكلف اي شخصية منها لشغل حقيبة وزارية منذ تغير النظام البائد.

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