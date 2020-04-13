صحة واسط تعلن نتائج 38 مشتبه باصابته بكورونا

2020/04/13 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة واسط، الاثنين، عن نتائج 38 مشتبه باصابته بكورونا.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “نتائج 38 مشتبه باصابته بفايروس كورونا ثبت سلامتهم من الاصابة بالفايروس”.واضافت ان “النتائج كانت سالبة”، مشيرا الى ان “هذه ضمن الوجبة الاخيرة”.

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