إقليم “كردستان” يمدّ القامشلي بجهازين للكشف عن فيروس “كورونا”

2020/04/13 | 11:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القامشلي (الحل نت) _ تَسلّمت هيئة الصحة التابعة لـ #الإدارة_الذاتية في #القامشلي، جهازي اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس #كورونا عبر تقنية (PCR)، مرسلة من إقليم #كردستان في #العراق.ووجه “مظلوم عبدي” القائد العام لقوات #سوريا_الديمقراطية، رسالة…

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