2020/04/13 | 11:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تتسلم 10 حاويات محملة بمستلزمات طبية كمنحة من هيئة الكمارك في المنطقة الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تتسلم 10 حاويات محملة بمستلزمات طبية كمنحة من هيئة الكمارك في المنطقة الجنوبية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تتسلم 10 حاويات محملة بمستلزمات طبية كمنحة من هيئة الكمارك في المنطقة الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).