شفاء 7 مصابين بفيروس كورونا في حلبجة

2020/04/13 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت دائرة صحة حلبجة، في كردستان، الاثنين (13 نيسان 2020)، تماثل 7 حالات جديدة للشفاء التام من ...





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