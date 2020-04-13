توقعات حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين

2020/04/13 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين (13 نيسان2020)، توقعاتها لحالة الطقس اليوم، واليومين المقبلين، في المناطق الجوية الثلاث في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع قطع من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحو إلى غائم جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع قطع من الغيوم"، مشيرة إلى أن "درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 29 مْ".

وأشارت الهيأة إلى أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو يتحول ليلاً الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية صحو يتحول ليلاً الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئياً وأحياناً غائم".

بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم - اربيل

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وذكرت الهيأة في بيان، أن "مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أر

بغداد اليوم- بغداد

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