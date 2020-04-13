وفيق السامرائي: كورونا أحدث صدمة فاقت الحروب العالمية.. هكذا سيتغير النظام العالمي وتحالفاته بعده

2020/04/13 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال الخبير الامني والعسكري المتقاعد وفيق السامرائي، الاثنين (13 نيسان 2020)، إن الصدمة التي أحدث...





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