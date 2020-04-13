2020/04/13 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كويكب ضخم تصفه ناسا بـ"خطر محتمل" يقترب من الارض هذا الشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كويكب ضخم تصفه ناسا بـ"خطر محتمل" يقترب من الارض هذا الشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كويكب ضخم تصفه ناسا بـ"خطر محتمل" يقترب من الارض هذا الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).