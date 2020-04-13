بيان لمصرف الرافدين العراقي بشأن تقديم السلف

2020/04/13 | 11:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الاثنين، استمراره في التقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف عبر المنصة الإل...

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