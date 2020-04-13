كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش

2020/04/13 | 11:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الحظر والعقوبات على البلدان والشعوب الرافضة للهيمنة الامريكية، وكذلك تخصيص مكافآت مالية لاعتقال او الحصول على معلومات عن اشخاص ساهموا في افشال ال...

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