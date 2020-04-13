هزة أرضية تضرب مناطق عديدة في إقليم كوردستان

2020/04/13 | 11:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهزة وقعت في الساعة 02:19 دقيقة بالتوقيت المحلي

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