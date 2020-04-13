الجائحة تعزز تجارة الصين الإلكترونية.. 446 مليون مستخدم لتطبيقات الشراء عبر المحمول

2020/04/13 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خلص تقرير صدر أمس إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في الصين سجل زيادة في أعداد المستخدمين خلال ذروة تفشي فيروس كورونا في شهر شباط (فبراير) الماضي.ونقلت “الألمانية”، عن التقرير الذي أصدرته شركة كويست موبايل المعنية بجمع البيانات التجارية، أن أعداد المستخدمين لتطبيقات الشراء على الهواتف المحمولة ارتفعت بنسبة 8 في المائة […]

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