سعر صرف الدولار في العراق اليوم الاثنين 13 أبريل 2020


سعر صرف الدولار في العراق اليوم الاثنين 13 أبريل 2020
2020/04/13 | 11:29 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد اسعار صرف الدولار في العراق، اليوم الاثنين 13/4.

بغداد 122,100 ……… السعر التقريبي في الصيرفات شراء 121,500 بيع   122,500 ——————- السليمانية 122,500 —————— البصرة 122,500 —————- الموصل 122,400

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار في العراق اليوم الاثنين 13 أبريل 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الدولار في العراق اليوم الاثنين 13 أبريل 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).

واصل القراءة على يس عراق
Sponsored Links