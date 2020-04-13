سعر صرف الدولار في العراق اليوم الاثنين 13 أبريل 2020

2020/04/13 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اسعار صرف الدولار في العراق، اليوم الاثنين 13/4.بغداد 122,100 ……… السعر التقريبي في الصيرفات شراء 121,500 بيع 122,500 ——————- السليمانية 122,500 —————— البصرة 122,500 —————- الموصل 122,400

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