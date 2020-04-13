العقابي يحذر من محاولات شمول المدانين بالفساد المالي بالعفو الخاص

2020/04/13 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز –بغداد حذر النائب عن كتلة /النهج الوطني /حسين العقابي من محاولات شمول المدانين بالفساد المالي بالعفو الخاص.وقال العقابي في بيان :” ان توصية رئيس مجلس الوزراء المستقيل لرئيس الجمهورية بخصوص اصدار عفو خاص عن المحكومين تضمنت شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا في حال قيام المحكوم بتسديد ما […]

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