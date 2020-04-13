نائب مسيحي: سنبحث مع الكاظمي استحقاقنا .. والبعض يتعامل معنا كمنقرضين!

2020/04/13 | 11:34 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني، الاثنين، أن كتلته ستبحث مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الك...

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