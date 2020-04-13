 إردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية وانتهاء يومين من العزل التام

2020/04/13 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول, (أ ف ب) – الزمان – رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد استقالة وزير داخلية حكومته النافذ، في تطور غير متوقع، بعدما أثار الإعلان المفاجئ عن حظر تجول من أجل احتواء وباء كوفيد-19 الفوضى في البلاد.وفاجأ الوزير مساء الجمعة الملايين من الأتراك بإعلانه حظر الخروج قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ […]

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