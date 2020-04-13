القبض على داعشي في نينوى

2020/04/13 | 11:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على احد عنصر ارهابيي داعش يعمل في ديوان الزكاة بالمحافظة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مديرية استخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة في نينوى ألقت القبض على احد الإرهابيين والمكنى أحمد السوري".

وأضافت انه "بعد التحقيق اعترف بانتمائه الى ما يسمى بديوان الزكاة التابع لعصابات داعش الارهابية في تلعفر اثناء سيطرة العصابات الارهابية آنذاك على القضاء".

وأكدت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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