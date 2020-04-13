اتحاد الدراجات يقوم بحملات إنسانية في المثنى

2020/04/13 | 11:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قام الاتحاد العراقي للدراجات النارية، اليوم الاثنين، بحملات إنسانية في محافطة المثنى.

وجاءت الحملات وبالتعاون مع شباب نادي ثورة العشرين ونادي المثنى ونادي العراق للسيارات والدراجات النارية.

وتضمنت هذه الحملات توزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة في مناطق المملحة ووادي خرز وعدد من إحياء المحافظة.

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