العراق يعلن تعافي 15 إصابة بفيروس كورونا

2020/04/13 | 11:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، يوم الاثنين، تعافي 15 مصابا بفيروس كورونا، مشيرة إلى مغادرة 142 ملامسا الحجر الصحي دون اعراض مرضية.وذكرت الدائرة في بيان ورد لـشفق نيوز، أن "15 مريضا اكتسبوا الشفاء وغادروا مستشفى الحكيم".ولفت البيان إلى "مغادرة ١٤٢ مواطنا من الملامسين المحجورين صحيا لأماكن الحجر الصحي ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمصابين بفايروس كورونا".ونقل البيان عن مسؤول وحدة الامراض التنفسية في دائرة الصحة ليث الموسوي، قوله، إن "المحجورين وهم من الملامسين لأحد عشر حالة مؤكدة خضعوا طوال مدة الحجر الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية وان حجرهم كان احترازيا حماية لهم وللمجتمع خشية ان يكونوا قد تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة".

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